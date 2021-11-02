Синоптики спрогнозировали сильный всплеск тепла 6 ноября

Почти на всей территории России 6 ноября прогнозируется температура выше нормы на 6—10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Такой большой отрыв от нормы связан с господством атлантических воздушных масс на территории страны. Максимально аномальную погоду прогнозируют в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. Исключение составят Забайкальский край, юг Иркутской области и Хакасия.

Столь мощные всплески тепла наблюдаются довольно редко, поскольку редко само явление господства атлантических воздушных масс, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) — спецучреждения ООН, годы с 2015-го по 2021-й, вероятно, станут самыми теплыми в истории наблюдений за климатом. 2021 год войдет в семерку самых теплых.

Маргарита Головатенко