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Синоптики спрогнозировали сильный всплеск тепла 6 ноября

09:17, 02.11.2021
Синоптики спрогнозировали сильный всплеск тепла 6 ноября
Фото: realnoevremya.ru

Почти на всей территории России 6 ноября прогнозируется температура выше нормы на 6—10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Такой большой отрыв от нормы связан с господством атлантических воздушных масс на территории страны. Максимально аномальную погоду прогнозируют в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. Исключение составят Забайкальский край, юг Иркутской области и Хакасия.

Столь мощные всплески тепла наблюдаются довольно редко, поскольку редко само явление господства атлантических воздушных масс, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) — спецучреждения ООН, годы с 2015-го по 2021-й, вероятно, станут самыми теплыми в истории наблюдений за климатом. 2021 год войдет в семерку самых теплых.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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