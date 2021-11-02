Российские вузы смогут продолжить обучение удаленно после окончания нерабочих дней

После окончания нерабочих дней российские вузы смогут продолжить работу со студентами дистанционно. Соответствующий приказ сегодня выложен на сайте Минобрнауки России.

В нем сообщается, что с 8 ноября вузы и научные организации имеют право проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. При введении самостоятельной работы учащихся нужно обеспечить методической поддержкой и заранее, за три дня, предупредить об объеме работы. Но необходимо будет контролировать успеваемость студентов, чтобы сохранить качество образования. Сессии также можно будет проводить дистанционно.

Фото: Дмитрий Резнов

С 30 октября по 7 ноября вузам России было предложено уйти на дистанционный формат учебы. Сообщалось, что Казанский федеральный университет перешел на дистанционку в этот период.



Дарья Акимова