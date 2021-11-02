Директор кранового завода покинул СИЗО Казани

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Только что из казанского СИЗО-1 отпустили гендиректора и владельца Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова. Утреннее решение Верховного суда РТ о его освобождении поступило в изолятор лишь во второй половине дня, еще несколько часов понадобилось, чтобы оформить все документы и вернуть подследственному изъятые при водворении в камеру вещи.



У ворот СИЗО Тимербулатова встречали супруга и его адвокат Марат Заляев. В ближайших планах освобожденного — лечение.

Напомним, 13 октября текущего года Тимербулатов прилетел из Калининграда и был задержан в аэропорту «Бегишево». 15 октября Советский райсуд отправил его под арест по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 404 млн рублей. На том заседании представитель прокуратуры возражал против крайней меры.

Сегодня в Верховном суде РТ рассмотрели апелляционное представление прокуратуры РТ на арест Тимербулатова и жалобу его защитников, их ключевые доводы — задержание и объявление в розыск главы кранового завода были незаконными, попыток скрыться он не предпринимал, и на этих основаниях избирать арест было нельзя.

Апелляционная инстанция постановила — заменить обвиняемому пребывание СИЗО на запрет определенных действий.

Подробности — в материале «Реального времени».