Итоги дня: штамм AY.4.2 добрался до России, Путин заявил о цивилизационном кризисе, запрет продаж Samsung в РФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 21 октября:
- Президент России Владимир Путин считает, что мир живет в эпоху глобальных перемен и цивилизационного кризиса. Это кризис «подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле». Рассуждая об этом он обратился к китайской письменности и обратил внимание, что слово «кризис» состоит из двух иероглифов — опасность и возможность. По его словам, опасностей в эпоху перемен поджидает множество, но с ними необходимо бороться.
- В своих рассуждениях российский лидер затронул и гендерный вопрос. Он считает, что в западных странах эту тему превратили в совершенную фантасмагорию. Кроме того Путин осудил, когда в странах Европы детям внушают, что мальчик может стать девочкой. По его словам, это чудовищно.
- В 2021 году в Татарстане выявили 41 факт изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов, справок и QR-кодов, а также незаконной реализации незарегистрированных медизделий. По этим фактам завели 38 уголовных дел. В отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей правоохранители составили 2 321 административный материал по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в том числе 127 за повторное нарушение.
- Московский Арбитражный суд запретил российской дочерней компании Samsung Electronics ввоз в Россию, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung. Список составлен от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Причиной стал патентный спор об использовании платежного сервиса Samsung Рау. В компании заявили, что продолжают работать в штатном режиме, так решение суда еще не вступило в законную силу. Его Samsung обжаловал.
- В Москве нерабочие дни начнутся на два дня раньше, чем общероссийские, — с 28 октября. Продлятся они до 7 ноября для прерывания цепочек заражения коронавирусом. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций в городе, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ.
- Росстат рассматривает возможность продления Всероссийской переписи населения на «Госуслугах» до 14 ноября включительно. Пока возможность предоставлено только до 8 ноября. Продление электронной переписи рассматривается в целях повышения удобства для граждан.
- В Казани в автобусе №69 заметили маленькую девочку, которая ехала без родителей. Она села в транспорт на одной из остановок в Авиастроительном районе. Прокуратура Татарстана уже организовала проверку по этому факту и намерено проверить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования. Как сообщили в Ассоциации АТП Татарстана, девочке на вид было лет 5.
- Сборная России по футболу поднялась с 37-го места на 33-е в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В рейтинге указано, что у РФ имеется 1497,45 очка. Соседние позиции занимают Австрия и Австралия. Возглавляет рейтинг Бельгия (1832,33 очка), а закрывает Сан-Марино (782,71 очка).
- В Башкирии в селе Мраково девятиклассник пригрозил расстрелять весь класс. Из-за это пришлось эвакуировать всю школу. Никто в результате инцидента не пострадал. Школьник писал угрозы в соцсетях. Его удалось быстро вычислить и доставить в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело.
- Тем временем в Санкт-Петербурге рядом с Петровским колледжем прозвучал один выстрел. Стрелявшего задержали — им оказался совершеннолетний студент это учреждения. В пресс-службе администрации Кировского района Петербурга заявили, что не получали официального подтверждения о стрельбе, а также не смогли увидеть момент выстрела на записях с камер видеонаблюдения.
- В Татарстане заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства назначен Рафар Шакиров. До этого он занимал должность и.о. гендиректора Фонда ЖКХ РТ, а с 2016 по 2020 годы был первым замдиректора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
- Уроженка Набережных Челнов и чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина стала зампредседателя Госсобрания Башкирии. Она пришла в парламент республики по результатам сентябрьских выборов и сразу же активно включилась в работу. Тансыккужина сменила Эльвиру Аиткулову, которая стала депутатом Госдумы.
- Сегодня в Казани выпал первый снег. Небольшие, едва заметные, снежинки можно наблюдать сегодня в городе с самого утра. Если еще в 8 часов утра плюсовая температура не позволила сформироваться хотя бы небольшому снежному покрову на землю и снег таял, ложась на асфальт и землю, то уже к 10 часам появился заметный слой. Однако и он продержался недолго. В это время казанцы зафиксировали временный рост тарифов на поездки на такси.
- Президент России Владимир Путин в этом году все же проведет традиционную большую пресс-конференцию. Формат мероприятия пока не определен. Решение будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.
- Минпросвещения РФ рекомендовало регионам провести школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября, то есть на период объявленных Путиным нерабочих дней. Разрешило ведомство отдохнуть в это время и колледжам. В Татарстане решили объявить школьники каникулы с 1 ноября, а в Мордовии ученики школ отдохнут от занятий уже с 25 октября.
- КАМАЗ решил не останавливать производство автомобилей на период нерабочим дней. Приказом гендиректора компании Сергея Когогина и председателя профкома Кирилла Пузырькова руководителям подразделений необходимо определить трудовой контингент, для которого будут сохранены стандартные режим работы и размер оплаты труда.
- В России выявили единичные случаи заражения крайне заразной разновидностью «дельта»-штамма коронавируса — AY.4.2, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии дельта, которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса.
- Члены делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вышли из зала заседания Европейской конференции председателей парламентов на время выступления спикера Совета федерации России Валентины Матвиенко. В своем выступлении она призвала страны к взаимному признанию вакцин от COVID-19 и сертификатов. Сама Матвиенко заявила, что не заметила их ухода. По ее мнению, если поступок членов делегаций был демонстративным, это говорит лишь об отсутствии у них дипломатической и политической культуры.
- В Казани владельцам рекламных конструкций предоставят отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию объектов на территории города за I, II, III, IV кварталы 2022 года. Кроме того Управлению наружной рекламы и информации исполкома поручено не начислять пени за задолженность, образовавшуюся в указанные сроки.
- На исполком Набережных Челнов подал заявление его бывший сотрудник. Причина — его увольнение. Он просит восстановить его на рабочем месте, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать причиненный моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Мужчина работал ведущим специалистом в управлении обеспечения охраны общественного порядка с 31 мая 2016 года. Однако 23 июля 2021-го его уволили из-за того, что он не принял меры и не урегулировал конфликт интересов. Мужчина считает свое увольнение необоснованным.
- В СМИ появилась информация, что на портале госуслуг РТ приостановилось оказание услуги «Запись к врачу». В Минздраве Татарстана это не подтвердили. Как сообщили «Реальному времени» в ведомстве, все формы записи действуют, но не исключены технические неполадки, и добавили, что медицинская информационная система модернизируется. Процесс должен завершиться в ближайшее время.
- На Ростовской атомной электростанции сегодня произошла утечка пара. В результате была остановлена работа 2-го блока. Его будут ремонтировать. Во время инцидента никто не пострадал, радиационный фон на территории станции находится в норме, остальные блоки продолжают работать.
- Умер музыкант и бывший участник группы «ДДТ» и ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий. Ему было 65 лет. Причиной смерти называют последствия операции на поджелудочной железе. Похоронят музыканта в Калуге.
- В селе Шемордан Сабинского района РТ разыскивают пропавшего накануне 19-летнего парня. Ранее в СМИ и telegram-каналах появилась информация, что с собой у пропавшего было ружье. Эту информацию правоохранительные органы пока не подтверждают. Как сообщили «Реальному времени» в МВД по Татарстану, отец юноши обратился в правоохранительные органы с заявлением.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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