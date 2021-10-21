СМИ сообщили о стрельбе возле петербургского колледжа
Сегодня в Санкт-Петербурге рядом с Петровским колледжем прозвучал один выстрел. Стрелявшего задержали, сообщает издание «Бумага» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
Оказалось, что выстрел совершил совершеннолетний студент Петровского колледжа. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе администрации Кировского района заявили, что не получали официального подтверждения о стрельбе, а также не смогли увидеть момент выстрела на записях с камер видеонаблюдения.
Сегодня в Кугарчинском районе Башкирии в селе Мраково школьник пригрозил расстрелять весь класс. Школу эвакуировали, никто не пострадал.
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