СМИ сообщили о стрельбе возле петербургского колледжа

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Санкт-Петербурге рядом с Петровским колледжем прозвучал один выстрел. Стрелявшего задержали, сообщает издание «Бумага» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Оказалось, что выстрел совершил совершеннолетний студент Петровского колледжа. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе администрации Кировского района заявили, что не получали официального подтверждения о стрельбе, а также не смогли увидеть момент выстрела на записях с камер видеонаблюдения.

Сегодня в Кугарчинском районе Башкирии в селе Мраково школьник пригрозил расстрелять весь класс. Школу эвакуировали, никто не пострадал.

Подробные инциденты участились после трагедий в казанской гимназии №175 и пермском вузе.