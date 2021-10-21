В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung

Московский Арбитражный суд запретил российской дочерней компании Samsung Electronics ввоз на территорию России, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung. Список составлен от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Причиной стал патентный спор об использовании платежного сервиса Samsung Рау. Однако решение суда может быть обжаловано в течение месяца, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новейшие модели компания Samsung представила этим летом. Впервые новые раскладные смартфоны получили защиту от влаги. Также у этих моделей скрытый шарнирный механизм улучшенной конструкции.

Диана Жиленкова