В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
В российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. Соответствующий документ готовит Минпросвещения России. Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ».
Кроме того, в детских садах на этот период организуют дежурные группы.
Вчера заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева заявила, что в республике вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается. По ее словам, школьные каникулы начнутся по расписанию, даже если выходные дни в Татарстане начнутся раньше.
Вчера президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Отмечено, что за работниками на это время сохранится зарплата.
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