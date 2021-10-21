В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Фото: Максим Платонов

В российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. Соответствующий документ готовит Минпросвещения России. Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Кроме того, в детских садах на этот период организуют дежурные группы.

Вчера заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева заявила, что в республике вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается. По ее словам, школьные каникулы начнутся по расписанию, даже если выходные дни в Татарстане начнутся раньше.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Отмечено, что за работниками на это время сохранится зарплата.



Диана Жиленкова