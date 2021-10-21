Новости общества

16:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Школьные каникулы в Мордовии начнутся с 25 октября и продлятся две недели

15:56, 21.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Школьные каникулы в Мордовии начнутся с 25 октября и продлятся две недели
Фото: realnoevremya.ru

В Мордовии школьники уйдут на каникулы уже с 25 октября и отдохнут целых две недели. Об этом объявили на официальном портале Республики Мордовия.

Решение принято в связи с возросшими за последнюю неделю в два раза и выше темпами детской заболеваемости. На оперштабе была озвучена информация, что больше 400 детей болеют сейчас коронавирусом. Специалисты считают, что это поможет остановить рост заражения COVID-19, так как дети часто болеют бессимптомно.

Кроме того, в Мордовии временно приостановлена деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, размещенных в торговых и культурно-досуговых учреждениях. Также несовершеннолетние теперь не допускаются в торговые центры и общепит без сопровождения родителей или других представителей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане каникулы у школьников пройдут с 1 по 7 ноября. Минобрнауки республики опубликовал график школьного отдыха на весь учебный год у себя на сайте.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также