Путин планирует провести пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ежегодное общение Путина с журналистами состоится.
Формат мероприятия пока не определен. Решение будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации, пишет ТАСС.
В прошлом году пресс-конференция прошла в декабре. Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию впервые в онлайн-формате. Согласно опубликованным сегодня данным ВЦИОМ, пресс-конференция Путина вызывает интерес более чем у 70% россиян, 30% намерены смотреть ее в прямом эфире.
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