Сборная России по футболу поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Фото: Максим Платонов

Сборная России по футболу поднялась с 37-го места на 33-е в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия списка опубликована на официальном сайте организации.

В рейтинге указано, что у РФ имеется 1497,45 очка. Соседние позиции занимают Австрия и Австралия. Возглавляет рейтинг Бельгия (1832,33 очка), а закрывает Сан-Марино (782,71 очка).

Фото: скриншот

Несколько дней назад стало известно, что ФИФА планирует проводить чемпионат мира каждые 2 года, начиная с 2026 г. Количество дней, на которое клубы будут отправлять своих спортсменов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.



На прошлой неделе в Казани прошел матч сборной России по футболу со Словакией. Стадион собрал болельщиков из 47 регионов РФ. Матч отбора к ЧМ-2022 окончился со счетом 1:0 в пользу России.



Диана Жиленкова