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Умер музыкант и экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

17:33, 21.10.2021
Умер музыкант и экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий
Фото: vk.com/ddtclub

Умер музыкант и бывший участник группы «ДДТ» и ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий. Ему было 65 лет.

Причиной смерти называют последствия операции на поджелудочной железе. Похоронят музыканта в Калуге, сообщили в группе «ДДТ» в соцсети.

Фото: pixabay.com

Галицкий родился 4 января 1956 года. Он сотрудничал с музыкантами Евгением Осиным и Валерием Ободзинским и был сооснователем Московского театра песни «Синяя птица». Работал в ансамбле «Саквояж» с Вячеславом Малежиком.

Накануне скончался народный артист России и бывший главный дирижер цирка на Цветном бульваре Владимир Михайлов. Ему было 79 лет.

Дарья Акимова
ОбществоКультура

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