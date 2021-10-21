Умер музыкант и экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Умер музыкант и бывший участник группы «ДДТ» и ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий. Ему было 65 лет.

Причиной смерти называют последствия операции на поджелудочной железе. Похоронят музыканта в Калуге, сообщили в группе «ДДТ» в соцсети.

Фото: pixabay.com

Галицкий родился 4 января 1956 года. Он сотрудничал с музыкантами Евгением Осиным и Валерием Ободзинским и был сооснователем Московского театра песни «Синяя птица». Работал в ансамбле «Саквояж» с Вячеславом Малежиком.

Накануне скончался народный артист России и бывший главный дирижер цирка на Цветном бульваре Владимир Михайлов. Ему было 79 лет.

Дарья Акимова