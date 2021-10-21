Новости происшествий

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии школьник пригрозил расстрелять весь класс — школу эвакуировали

17:42, 21.10.2021
В Башкирии школьник пригрозил расстрелять весь класс — школу эвакуировали
Фото: Максим Платонов (архив)

В Кугарчинском районе Башкирии в селе Мраково школьник пригрозил расстрелять весь класс. Из-за это пришлось эвакуировать всю школу. Никто в результате инцидента не пострадал.

Сообщается, что школьник писал угрозы в соцсетях. Его удалось быстро вычислить и доставить в полицию. По данным СМИ, это был один из девятиклассников.

На данный момент по этому факту проводится проверка. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГТРК «Татарстан».

Это не первый подобный случай. На Чукотке правоохранители задержали подростка, который угрожал устроить массовое убийство в школе. У него нашли пневматическое оружие.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подобные инциденты участились после трагедии в казанской гимназии №175. Тогда Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли семь школьников и два учителя. Еще десятки пострадали.

Татьяна Демина
Происшествия Башкортостан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также