В Башкирии школьник пригрозил расстрелять весь класс — школу эвакуировали
В Кугарчинском районе Башкирии в селе Мраково школьник пригрозил расстрелять весь класс. Из-за это пришлось эвакуировать всю школу. Никто в результате инцидента не пострадал.
Сообщается, что школьник писал угрозы в соцсетях. Его удалось быстро вычислить и доставить в полицию. По данным СМИ, это был один из девятиклассников.
На данный момент по этому факту проводится проверка. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГТРК «Татарстан».
Это не первый подобный случай. На Чукотке правоохранители задержали подростка, который угрожал устроить массовое убийство в школе. У него нашли пневматическое оружие.
Подобные инциденты участились после трагедии в казанской гимназии №175. Тогда Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли семь школьников и два учителя. Еще десятки пострадали.
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