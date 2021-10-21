Зампредседателя Госсобрания Башкирии стала чемпионка мира по шашкам из Татарстана Тамара Тансыккужина

Уроженка Набережных Челнов и чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина стала зампредседателя Госсобрания Башкирии. Сообщение о ее назначении появилось на сайте Госсобрания РБ.

Накануне ее кандидатуру поддержала фракция партии «Единая Россия». До этого Тансыккужина была членом Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Башкирии.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев сообщил, что она пришла в парламент республики по результатам сентябрьских выборов и сразу же активно включилась в работу. Тансыккужина сменила Эльвиру Аиткулову, которая стала депутатом Госдумы и теперь представляет интересы Башкирии в нижней палате Госдумы.



Фото: bashkortostan.ru

В мае с Тансыккужиной произошел неприятный инцидент в матче финала чемпионата мира по шашкам в Польше. По ходу ее игры против полячки Натальи Садовской организаторы убрали российский флаг со стола и отклеили стикер с изображением российского триколора.

Тансыккужина родилась в 1978 году в Набережных Челнах. Окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт и Башкирский государственный университет. Семикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. С 2002 года заместитель председателя центрального шашечного клуба «Башкортостан». Президент Межрегиональной общественной организации «Федерация международных шашек», руководитель проекта развития детского шашечного спорта в РБ.

Дарья Акимова