В Казани владельцам рекламных конструкций в 2022 году предоставят отсрочку на установку и эксплуатацию

Фото: Максим Платонов

В Казани владельцам рекламных конструкций предоставят отсрочку на установку и эксплуатацию объектов на территории города за I, II, III, IV кварталы 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов столичной мэрии.



Согласно документу, оплата будет осуществляться по следующему графику:

за I квартал 2022 года:

— до 31.12.2021 — 50%;

— до 31.01.2022 — 30%;

— до 28.02.2022 — 20%;



— до 31.12.2021 — 50%; — до 31.01.2022 — 30%; — до 28.02.2022 — 20%; за II квартал 2022 года:

— до 31.03.2022 — 50%;

— до 30.04.2022 — 30%;

— до 31.05.2022 — 20%;



— до 31.03.2022 — 50%; — до 30.04.2022 — 30%; — до 31.05.2022 — 20%; за III квартал 2022 года:

— до 30.06.2022 — 50%;

— до 31.07.2022 — 30%;

— до 31.08.2022 — 20%;



— до 30.06.2022 — 50%; — до 31.07.2022 — 30%; — до 31.08.2022 — 20%; за IV квартал 2022 года:

— до 30.09.2022 — 50%;

— до 31.10.2022 — 30%;

— до 30.11.2022 — 20%.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Управлению наружной рекламы и информации исполкома города поручено не начислять пени за задолженность в указанные сроки.

В прошлом месяце мэр Казани Ильсур Метшин сделал замечание в адрес УВД города из-за «нерешаемой проблемы» с расклейщиками объявлений на опорах освещения, которые расставляются компанией «Казэнерго» по улицам столицы РТ.



Этим летом в Казани демонтажу назначили ряд нелегальных рекламных конструкций.

Диана Жиленкова