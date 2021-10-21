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В Казани владельцам рекламных конструкций в 2022 году предоставят отсрочку на установку и эксплуатацию

10:06, 21.10.2021
В Казани владельцам рекламных конструкций в 2022 году предоставят отсрочку на установку и эксплуатацию
Фото: Максим Платонов

В Казани владельцам рекламных конструкций предоставят отсрочку на установку и эксплуатацию объектов на территории города за I, II, III, IV кварталы 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов столичной мэрии.

Согласно документу, оплата будет осуществляться по следующему графику:

  • за I квартал 2022 года:
    — до 31.12.2021 — 50%;
    — до 31.01.2022 — 30%;
    — до 28.02.2022 — 20%;
  • за II квартал 2022 года:
    — до 31.03.2022 — 50%;
    — до 30.04.2022 — 30%;
    — до 31.05.2022 — 20%;
  • за III квартал 2022 года:
    — до 30.06.2022 — 50%;
    — до 31.07.2022 — 30%;
    — до 31.08.2022 — 20%;
  • за IV квартал 2022 года:
    — до 30.09.2022 — 50%;
    — до 31.10.2022 — 30%;
    — до 30.11.2022 — 20%.
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Управлению наружной рекламы и информации исполкома города поручено не начислять пени за задолженность в указанные сроки.

В прошлом месяце мэр Казани Ильсур Метшин сделал замечание в адрес УВД города из-за «нерешаемой проблемы» с расклейщиками объявлений на опорах освещения, которые расставляются компанией «Казэнерго» по улицам столицы РТ.

Этим летом в Казани демонтажу назначили ряд нелегальных рекламных конструкций.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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