В Казани владельцам рекламных конструкций в 2022 году предоставят отсрочку на установку и эксплуатацию
В Казани владельцам рекламных конструкций предоставят отсрочку на установку и эксплуатацию объектов на территории города за I, II, III, IV кварталы 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов столичной мэрии.
Согласно документу, оплата будет осуществляться по следующему графику:
- за I квартал 2022 года:
— до 31.12.2021 — 50%;
— до 31.01.2022 — 30%;
— до 28.02.2022 — 20%;
- за II квартал 2022 года:
— до 31.03.2022 — 50%;
— до 30.04.2022 — 30%;
— до 31.05.2022 — 20%;
- за III квартал 2022 года:
— до 30.06.2022 — 50%;
— до 31.07.2022 — 30%;
— до 31.08.2022 — 20%;
- за IV квартал 2022 года:
— до 30.09.2022 — 50%;
— до 31.10.2022 — 30%;
— до 30.11.2022 — 20%.
Управлению наружной рекламы и информации исполкома города поручено не начислять пени за задолженность в указанные сроки.
В прошлом месяце мэр Казани Ильсур Метшин сделал замечание в адрес УВД города из-за «нерешаемой проблемы» с расклейщиками объявлений на опорах освещения, которые расставляются компанией «Казэнерго» по улицам столицы РТ.
Этим летом в Казани демонтажу назначили ряд нелегальных рекламных конструкций.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым