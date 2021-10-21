Росстат может продлить онлайн-перепись населения до 14 ноября

Росстат рассматривает возможность продления Всероссийской переписи населения на портале госуслуг до 14 ноября включительно. Ранее это можно было сделать до 8 ноября, об этом заявил заместитель руководителя службы Павел Смелов. По его словам, продление электронной переписи рассматривается в целях повышения удобства граждан.

Сбор данных в очном формате продлевать не планируется, несмотря на недавно введенные нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября, передает ТАСС.

Фото: strana2020.ru

Вчера в Росстате заявили, что Всероссийская перепись населения продолжит проходить в обычном формате. Однако будут усилены меры по защите здоровья как переписчиков, так и граждан.



Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Возможность заполнить анкету на портале госуслуг была введена впервые в целях повышения уровня безопасности населения.

Диана Жиленкова