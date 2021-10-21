В России выявили мутацию коронавируса AY.4.2

В единичных случаях в России выявлена разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока.

Фото: mos.ru

«Вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus», — сказал Хафизов.

На этой неделе ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса — варианта AY.4.2. По их данным, новая мутация на 10—15% процентов заразнее своего предшественника. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 рискует стать самым заразным коронавирусом за все время пандемии, предупредили ученые.

Ольга Шагиева