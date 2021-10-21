В Минздраве Татарстана опровергли приостановку записи к врачу через портал госуслуг РТ

В Минздраве Татарстана отрицают приостановку услуги записи к врачу через портал госуслуг РТ. Как сообщили «Реальному времени», все формы записи действуют, но не исключены технические неполадки.

В ведомстве отметили, что за сентябрь было зарегистрировано 1 051 133 электронных записи на прием к врачу. Из них 170 193 были произведены через региональный портал. В министерстве подтвердили, что медицинская информационная система модернизируется. Процесс должен завершиться в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что запись к врачу через сайт госуслуг РТ невозможна. Причем по сведениям, приводимым в Сети, министерство знало об этом заранее, но не уведомило граждан.

Диана Жиленкова