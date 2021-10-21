На исполком Челнов подал в суд бывший работник

Бывший сотрудник подал в суд на исполком Набережных Челнов за свое увольнение. Он просит восстановить его на рабочем месте, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать причиненный моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского суда.

Мужчина работал ведущим специалистом в управлении обеспечения охраны общественного порядка при городском исполкоме с 31 мая 2016 года. Однако 23 июля 2021-го его уволили из-за того, что он не принял меры и не урегулировал конфликт интересов. Мужчина считает свое увольнение необоснованным.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основанием для увольнения послужил конфликт между двумя муниципальными служащими исполкома при составлении протоколов об административных правонарушениях в отношении продавцов несанкционированной торговли. Однако служебная проверка не показала коррупционного нарушения.

Суд удовлетворил иск частично. Он признал незаконным и отменил распоряжение об увольнении истца и восстановил его на работе. Также он взыскал с исполкома средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 58 887 рублей 36 копеек, в счет компенсации морального вреда — 10 тыс. рублей.

Татьяна Леухина