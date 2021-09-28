Итоги дня: приговор Мусину, новое уголовное дело против Навального, рост числа долгожителей в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 28 сентября:
- Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным по шести эпизодам обвинения в злоупотреблении полномочиями, два из которых обернулись тяжкими последствиями. В качестве смягчающих обстоятельств суд отметил частичное признание вины подсудимым, состояние его здоровья и наличие двух малолетних детей. По двум эпизодам дела — с кредитами ООО «Аиды и Д» и «Казанской сельхозтехники», суд прекратил уголовное преследование, так как по ним истек срок давности. Гражданский иск потерпевшего АСВ удовлетворен лишь на 23,5 млрд рублей — корпорация запрашивала вдвое большую сумму. Подсудимого также лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и звания «Заслуженный экономист Татарстана». В целом оглашение приговора растянулось на два дня. Мусин будет обжаловать приговор. Его взяли под стражу в зале суда.
- Утром жители Казани сообщили в полицию о подозрительном мужчине с объектом, похожим на ружье. Его заметили около детского сада №326 «Светлячок» в микрорайоне «Жилплощадка». На место прибыли сотрудники спецслужб, но мужчину с ружьем не обнаружили. Позже стало известно, что за подозрительного человека бдительные казанцы приняли работника службы отлова собак. В мэрии города поблагодарили казанцев за неравнодушие и бдительность.
- Мэром Иннополиса вновь стал Руслан Шагалеев, который 24 сентября досрочно сложил с себя полномочия главы самого современного города Татарстана. Впервые мэра избирали депутаты Совета, а не жители города, — они проголосовали за Шагалеева единогласно.
- Сегодня Советский районный суд Казани после доводов защиты отказался продлевать запрет определенных действий врачу-психиатру, завотделением психоневрологического диспансера Зеленодольской больницы Наталье Евдокимовой по делу о взрыве газа в Зеленодольске. В Следкоме по Татарстану ее обвинили в халатности с отказом в госпитализации 82-летнего пенсионера Михаила Тимохина, который угрожал взорвать дом и, по версии следствия, сделал это 29 марта нынешнего года. Стало известно, что Тимохин умер еще до трагедии. Адвокат Евдокимовой Павел Мазуренко представил суду результаты экспертизы, которая выявила, что мужчина на момент смерти находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и умер от ишемической болезни сердца, осложненной отеками легких и мозга. Сама врач также твердо убеждена в своей невиновности.
- В Казани обнаружили тело 44-летнего жителя Набережных Челнов с признаками насильственной смерти. Подозреваемым оказался его 48-летний земляк, которого сейчас пытаются задержать. После этого следствие обратится в суд для выбора ему меры пресечения. Предлагается, что преступление произошло в ходе распития спиртных напитков.
- В Татарстане спасатели нашли потерявшуюся в лесу женщину. От нее поступило сообщение накануне вечером, после чего сотрудники спецслужб и волонтеры отправились на поиски. Женщину нашли около полуночи в лесопосадке в 1,5 км южнее деревни Урняк. Изначально она отправилась в лес около конного завода в Ореховке.
- Кабмин РТ утвердил положения о региональном государственном контроле в сфере социального обслуживания. Его осуществляет Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана в отношении коммерческих и некоммерческих негосударственных организаций соцобслуживания, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся этой деятельностью. Объекты при осуществлении госконтроля относят к низкому, умеренному, среднему, значительному или высокому риску.
- Президент РФ Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым на январь 2021 года, уже в следующем году. «Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — заявил глава государства.
- Также Путин поручил сократить в школах количество контрольных работ. Кроме того, он заявил: в 2023 году военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты на 5%. Президент добавил, что с 2022 по 2024 год в стране продолжат расти пенсии.
- Цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд — она впервые в истории достигла отметки в $1 000 за 1 тысячу кубометров и даже превысила ее. По состоянию на 10.10 мск она составляла почти $1 030. Предыдущий рекорд зафиксировали 15 сентября цена, когда за 1 куб. метр газа достигла $963,9.
- В селе Малая Бугульма Бугульминского района произошел пожар в неэксплуатируемом здании без окон и дверей, без номера, в результате которого погибли два человека. Их личности, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожарным удалось потушить возгорание площадью 30 кв. метров.
- В Пермском крае на дорогу обрушился надземный пешеходный переход, в результате чего погибли два человека. Ими оказались водитель грузовика, который, по предварительным данным, задел конструкцию перехода, и водитель «Газели», двигавшейся во встречном направлении.
- На пост главного тренера национальной команды экспертный совет Федерации хоккея России единогласно выбран Алексей Жамнова. В тренерский штаб, помимо него, предлагались кандидатуры экс-тренеров сборной страны Олега Знарка и Валерия Брагина. «У нас было несколько кандидатур, каждую мы обсуждали, но в итоге все сошлись на том, что самый лучший вариант — это Жамнов», — заявил двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.
- В Свердловской области пропал солдат-срочник, позже его нашли мертвым. По предварительным данным, это произошло в ходе учений рядом с лесным массивом. При пропавшем был нож-штык и автомат Калашникова без патронов. Экспертам предстоит установить причину смерти. Возможно, его ударило электрическим током, когда он пытался забраться на опору линии электропередачи.
- В Кремле, комментируя заключенный долгосрочный контракт России и Венгрии, заявили, что РФ не будет использовать газ в качестве давления на другие страны. В частности, речь идет об Украине. Как отметил постпред при ЕС Владимир Чижов, Будапешт при подписании договора учитывал соответствующие требования Еврокомиссии.
- Следком России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального — о создании экстремистского сообщества. Также дело завели против ряда лиц, среди которых Леонид Волков, Иван Жданов и др. За участие в экстремистском сообществе возбуждены дела в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Павла Зеленского и др. По версии следствия, «противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях в российском законодательстве со следующего месяца. Так, с 1 октября оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы увеличат на 3,7%, а выплаты на первого и второго ребенка будут перечислять исключительно на карту «Мир». Кроме того, с 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость россияне смогут подавать через нотариуса.
- В Башкирии предложили отменить сухой закон в новогодние праздники. Авторы идеи отметили, что он не показал результатов касательно снижения потребления спиртных напитков в этот период. Законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.
- В Госдуму внесли законопроект, который запрещает водителям с судимостью работать в такси. Предполагается создание отдельной статьи в ТК РФ, согласно которой таксистам и водителям наземного транспорта запрещается работать, если у тех есть судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Среди них убийство, грабеж, изнасилование и др.
- Автора хита I Believe I Can Fly признали виновным в организации торговли людьми в сексуальных целях и вымогательстве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Исполнителя признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Оглашение приговора запланировано на 4 мая 2022 года.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить более 100 миллионов рублей на третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков. В испытаниях примут участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков стартовало в Москве в июле.
- В Татарстане число долгожителей, которым исполнилось 100 лет, возросло до 189 человек, Это на 11,2% больше, чем четыре года назад. Большая часть из них — женщины. Самому взрослому мужчине — 104 года, самой взрослой женщине — 108 лет.
- В Башкирии в ночь на 28 сентября выпал снег слоем более 10 сантиметров, в связи с чем автовладельцы столкнулись с проблемами на дорогах. В частности, из-за плохой видимости десятки водителей застряли на трассах, произошли ДТП. Снег прошлой ночью выпал и в Челябинской области, из-за чего пришлось спасать два школьных автобуса и 18 машин.
- Состояние главы Tesla Илона Маска превысило $200 млрд. Он стал третьим, кто смог достичь такой отметки после главы Amazon Джеффа Безоса и гендиректора LVMH Бернара Арно. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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