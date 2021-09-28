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В Башкирии выпал снег слоем более 10 сантиметров

14:35, 28.09.2021 1
В Башкирии выпал снег слоем более 10 сантиметров
Фото: pxhere.com

В северо-восточных районах Башкирии выпал первый снег слоем 11 сантиметров, который привел к транспортным помехам. Накануне из-за сильного снегопада ухудшилась видимость, десятки машин застряли на трассах, произошли аварии.

Осадки наблюдались в Сибае, Учалах, Белорецком и Абзелиловском районах. О них предупреждал Башгидрометцентр, сообщает Bash.News.

Синоптики отметили, что похожие погодные условия ожидаются в Уфе. Автовладельцев призвали быть внимательными на дорогах.

Несколько дней назад в Казани из-за сильного дождя образовались 10-балльные пробки. А в минувшие выходные жители Татарстана пожаловались на неизвестный белесый налет на автомобилях и одежде после ливня. Эксперты объяснили это естественным очищением атмосферы.

Общество Башкортостан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:11
    Красотища!!!
    Захотелось покататься на лыжах.
    Хотя, вроде, ещё рановато.
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