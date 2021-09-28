В Пермском крае на дорогу обрушился надземный пешеходный переход

В Пермском крае на дорогу обрушился надземный пешеходный переход. Погибли два человека, сообщается сайте регионального Главного управления МЧС РФ.

Все произошло в 02.30 по московскому времени. На 50 км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль «Газель» обрушился переход.

По предварительным данным, грузовик МАН, двигавшийся с неопущенным кузовом, задел конструкцию перехода. В результате переход рухнул на грузовик и «Газель», двигавшуюся во встречном направлении. Погибли оба водителя.

Сейчас участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях. На месте ведутся работы по ликвидации происшествия.

Ольга Шагиева