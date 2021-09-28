Кабмин Татарстана утвердил положение о региональном госконтроле в сфере социального обслуживания

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил положения о региональном государственном контроле в сфере социального обслуживания. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Региональный госконтроль в сфере социального обслуживания осуществляет Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана в отношении коммерческих и некоммерческих негосударственных организаций соцобсуживания, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся этой деятельностью. Объекты при осуществлении госконтроля относят к низкому, умеренному, среднему, значительному или высокому риску.

Минтруда Татарстана в рамках госконтроля может проводить такие профилактические мероприятия, как информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и профилактический визит.

Региональный госконтроль в сфере социального обслуживания осуществляется посредством инспекционного визита, документарной и выездной проверки, наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования.

На прошлой неделе кабмин Татарстана утвердил положение о региональном государственном экологическом контроле и надзоре на территории республики. Его осуществляет Министерство экологии и природных ресурсов РТ.



Татьяна Демина