Дмитрий Песков заявил, что контракт «Газпрома» с Венгрией не нарушает права Украины

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Россия не будет использовать газ в качестве давления на другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заключенный долгосрочный контракт России и Венгрии. В частности, речь идет об Украине.

Фото: gazprom.ru

По словам представителя Кремля, при необходимости Россия готова обсуждать возобновление закупок топлива Украиной и отметил, что страна остается надежным поставщиком газа во всей Европе. Он подчеркнул, что контракт с Венгрией не нарушает ничьи права, и Украина, как и другие страны, не может вмешиваться в эти двусторонние отношения, передает ТАСС.

Контракт с Венгрией был подписан вчера. Согласно условиям, «Газпром» будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Поставка начнется 1 октября через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.