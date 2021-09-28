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В Свердловской области пропал срочник с оружием

15:55, 28.09.2021
В Свердловской области пропал срочник с оружием
Фото: realnoevremya.ru

В поселке Свободный Свердловской области пропал 20-летний солдат-срочник из воинского ракетного соединения. При нем было оружие, а именно штык-нож и автомат Калашникова без патронов, сообщает ТАСС.

Солдат пропал во время учений в лесном массиве рядом с воинской частью. По предварительным данным, он сошел с маршрута, в результате чего заблудился. Сейчас ведется поиск солдата, передает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение Центрального военного округа.

27 сентября в Минобороны России сообщили о старте масштабных командно-штабных учений РВСН в Свердловской области с Тагильским ракетным соединением.

Диана Жиленкова
Происшествия

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