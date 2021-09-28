Жамнов рекомендован на пост главного тренера сборной России по хоккею

Экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В тренерский штаб Жамнова предложено включить двух экс-тренеров сборной России Олега Знарка и Валерия Брагина.

Заседание экспертного совета состоялось накануне, 27 сентября. В состав совета входят глава ФХР Владислав Третьяк, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) от России Павел Буре, олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Валерий Каменский, а также сам Алексей Жамнов.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги», — так прокомментировал назначение Третьяк.

Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

После завершения игровой карьеры Жамнов никогда не работал в должности главного тренера, занимая различные руководящие должности в «Атланте», «Спартаке» и Ночной хоккейной лиге.



Примечательно, что на прошлой неделе глава ФХР объявил о смене главного тренера сборной России Валерия Брагина и возвращении на этот пост Олега Знарка. Однако после слов помощника президента России Игоря Левитина, Третьяк отказался от своего заявления.

Отметим, что дочь Знарка Алиса живет с хоккеистом Артемием Панариным, который ранее позволял себе жестко критиковать власти страны.