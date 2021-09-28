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Жамнов рекомендован на пост главного тренера сборной России по хоккею

10:44, 28.09.2021
Жамнов рекомендован на пост главного тренера сборной России по хоккею
Фото: fhr.ru

Экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В тренерский штаб Жамнова предложено включить двух экс-тренеров сборной России Олега Знарка и Валерия Брагина.

Заседание экспертного совета состоялось накануне, 27 сентября. В состав совета входят глава ФХР Владислав Третьяк, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) от России Павел Буре, олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Валерий Каменский, а также сам Алексей Жамнов.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги», — так прокомментировал назначение Третьяк.

Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

После завершения игровой карьеры Жамнов никогда не работал в должности главного тренера, занимая различные руководящие должности в «Атланте», «Спартаке» и Ночной хоккейной лиге.

Примечательно, что на прошлой неделе глава ФХР объявил о смене главного тренера сборной России Валерия Брагина и возвращении на этот пост Олега Знарка. Однако после слов помощника президента России Игоря Левитина, Третьяк отказался от своего заявления.

Отметим, что дочь Знарка Алиса живет с хоккеистом Артемием Панариным, который ранее позволял себе жестко критиковать власти страны.

СпортХоккейОбщество

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