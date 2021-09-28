Цена на газ в Европе впервые в истории достигла $1000 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд. Она впервые в истории достигла отметки в $1 000 за 1 тысячу кубометров и даже превысила ее.

По данным ICE Futures, по индексу TTF цена на газ в начале торгов составляла $992 за 1 куб. метр. По состоянию на 10.10 мск она достигала уже почти $1 030, пишет «РИА Новости».

Это не первый рекорд цены на газ в Европе. В ходе торгов 14 сентября она превысила $810 за 1 тыс. кубических метров. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $810,32 за 1 кубометр, или €66,3 за МВт·ч.

До этого цена газа уже превышала отметки в $770, $780, $790 и $800 за 1 тыс. куб. метров. 15 сентября цена за 1 куб. метр газа достигла $963,9.

Татьяна Демина