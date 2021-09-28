В Башкирии предложили отменить «сухой закон» в новогодние каникулы

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство торговли и услуг Башкирии предложило отменить действующие в регионе ограничения розничной продажи алкоголя в дни новогодних каникул с 3 по 6 января. Сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

Авторы инициативы объясняют это тем, что «сухой закон» в новогодние праздники не показал снижения потребления спиртного в этот период. С инициативой отменить действующие ограничения выступили члены Общественного совета при Минторге РБ, аналогичные предложения поступали и от торговых ассоциаций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Представители Минторга также ссылаются на мнения предпринимателей, которые говорят о том, что запрет на продажу алкоголя в январские праздники «сохраняет спрос на суррогатный алкоголь, тем самым уменьшая объем потребления легального», пишет РБК.



Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в регионе в период новогодних праздников, Курултай Башкирии принят в 2019 году. Инициатором выступил глава РБ Радий Хабиров. Он считает, что пьянство в новогодние каникулы является большой проблемой для республики и страны. «Сухой закон» вводили в Башкирии в период введения нерабочей недели из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.

Татьяна Леухина