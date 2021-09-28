Два человека погибли в огне во время пожара в Татарстане

Фото: МЧС Татарстана

Два человека погибли во время пожара в селе Малая Бугульма Бугульминского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

В 21.03 на пункт пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном здании по улице Путейской. Дом не имел номера, без окон и дверей.

Фото: МЧС Татарстана

Во время первой разведки пожарных расчетов в 21.20 обнаружено тело человека без признаков жизни. Его вынесли на улицу и передали медикам, но те констатировали смерть.

Пожар ликвидирован в 21.40 на площади 30 кв. м. Внутри здания обнаружили тело второго человека. Личности и пол погибших устанавливаются.

Причины возгорания устанавливают дознаватели Государственного пожарного надзора.

Ранее в Татарстане загорелась будка с инвентарем в приюте для собак.

Ольга Шагиева