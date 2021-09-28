Автора песни I Believe I Can Fly признали виновным в торговле людьми

В Нью-Йорке суд присяжных признал R&B продюсера и исполнителя, автора хита I Believe I Can Fl R.Kelly, виновным в организации торговли людьми в сексуальных целях и вымогательстве. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

По версии прокуратуры, R.Kelly пользуясь своей репутацией, подчинял себе людей и принуждал их выполнять его требования, в том числе сексуального характера. Несколько свидетелей во время суда утверждали, что певец подвергал их «извращенным и садистским прихотям», когда они были несовершеннолетними.

Фото: wikimedia.org

Суд присяжных, состоящих из семи мужчин и пяти женщин признал 54-летнего исполнителя виновным по всем девяти пунктам обвинения. Оглашение приговора запланировано на 4 мая 2022 года, пишет Associated Press.

