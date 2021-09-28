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В Госдуму внесли законопроект о запрете людям с судимостью работать водителями общественного транспорта

11:20, 28.09.2021

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами. Документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Так, правительство предлагает ввести отдельную статью в Трудовом кодексе РФ, по которой работать водителями такси и наземного транспорта запретят имеющим судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, терроризм и др. — причем не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза.

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