В Госдуму внесли законопроект о запрете людям с судимостью работать водителями общественного транспорта
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами. Документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Так, правительство предлагает ввести отдельную статью в Трудовом кодексе РФ, по которой работать водителями такси и наземного транспорта запретят имеющим судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, терроризм и др. — причем не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза.ОбществоВластьБизнесТранспортУслугиАвто
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