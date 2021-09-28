В Татарстане спасатели ночью нашли женщину, потерявшуюся в лесу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Минувшей ночью спасатели нашли женщину, которая отправилась в лес за грибами вблизи поселка Ореховка и заблудилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение от нее поступило 27 сентября в 17.05. Она пошла в лес около конного завода в Ореховке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На место выехали пожарные, лесник, волонтеры, спасатели, а также 5 добровольцев LIZA ALERT. Спасатели-кинологи Казанского ПСО МЧС России нашли женщину в лесопосадке в 1,5 км южнее деревни Урняк в 00.38 28 сентября. Ее отогрели в спасательном автомобиле, напоили горячим чаем и отвезли домой. От медицинской помощи женщина отказалась.

Ранее в Боровецком лесу Тукаевского района потерялись две женщины 64—65 лет.

