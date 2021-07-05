В Москве стартовали исследования вакцины «Спутник V» для подростков

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве, оно проводится совместно с Центром им. Гамалеи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек. 5 июля началось медобследование первых добровольцев.

Дети будут находиться под постоянным наблюдением врачей. После введения первого и второго компонентов подростки будут находиться в стационаре в изолированном боксе в течение трех дней. Там их осмотрят перед вакцинацией еще раз, в дальнейшем будут следить за их самочувствием.

Несколько раз подросткам будет нужно посетить медучреждения для сдачи анализов. В специальном мобильном приложении они будут вести дневник самонаблюдения. Вакцина «Спутник V» уже используется для вакцинации граждан старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая Гинцбург заявлял, что испытания «Спутника V» на детях начнутся в ближайшие недели.

Маргарита Головатенко