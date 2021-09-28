В Татарстане выросло число долгожителей старше 100 лет

В Татарстане выросло число долгожителей. Сейчас в республике насчитывается 189 человек, которым исполнилось 100 лет, что на 11,2% больше, чем четыре года назад, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Большая часть долгожителей — женщины. Самый взрослый мужчина проживает в Казани, ему 104 года. Самой взрослой женщине уже 108 лет.

В ведомстве добавили, что сейчас идет стабильная тенденция роста количества долгожителей, это связано с повышением уровня медицинского обслуживания и повышением качества жизни населения республики.

В Казани с 1 по 10 октября пройдет декада пожилых людей.



Ольга Шагиева