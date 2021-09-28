Против Навального возбудили уголовное дело о создании экстремистской организации

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также дело о создании экстремистского сообщества возбудили против Леонида Волкова, Ивана Жданова и «иных лиц». Против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и «иных лиц» возбудили дело об участии в экстремистском сообществе.

Ведомство считает, что «противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

11 августа Алексею Навальному предъявили обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сам оппозиционер в своем блоге сообщал, что это уже третье уголовное дело, возбужденное против него.



В феврале городской суд Москвы огласил приговор Навальному. Ходатайство ФСИН удовлетворили, условный срок 3,5 года по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Помимо этого, Бабушкинский суд назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В апреле приговор вступил в законную силу.

