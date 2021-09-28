Состояние Илона Маска превысило $200 млрд — это много или мало?

Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Его состояние достигло $200 млрд, следует из рейтинга журнала Forbes, который обновляется в режиме реального времени. На 16.00 мск оно составляло $203,4 миллиарда.

Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние перешагнуло такую отметку. До него этот рубеж покорялся главе крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу и генеральному директору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно. Сейчас они занимают второе и третье места с состояниями в $197 млрд и $174,9 млрд соответственно.

В топ-5 входят один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $126 миллиардов.

Фото: aex.ru

$203,4 млрд — это:

14,7 триллиона рублей по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Десятую часть этого состояния Маск терял в мае этого года — это произошло после появления в шоу Saturday Night Live, во время которого он признался, что у него синдром Аспергера (нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии). Кроме того, он посмеялся над своими бизнес-планами и назвал криптовалюту Dogecoin (в основе названия — популярный мем с собакой породы сиба-ину) «шумихой».

Маск терял в мае этого года — это произошло после появления в шоу Saturday Night Live, во время которого он признался, что у него синдром Аспергера (нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии). Кроме того, он посмеялся над своими бизнес-планами и назвал криптовалюту Dogecoin (в основе названия — популярный мем с собакой породы сиба-ину) «шумихой». В 178 раз больше чистой прибыли Tesla за второй квартал 2021 года — она впервые превысила миллиард долларов за один квартал и составила $1,14 миллиарда.

чистой прибыли Tesla за второй квартал 2021 года — она впервые превысила миллиард долларов за один квартал и составила $1,14 миллиарда. В семь раз больше состояния богатейшего российского бизнесмена — владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Его состояние российский Forbes оценивает в $29,1 миллиарда.

состояния богатейшего российского бизнесмена — владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Его состояние российский Forbes оценивает в $29,1 миллиарда. Почти три компании Маска SpaceX — ее стоимость, по данным Forbes, оценивается в $74 миллиарда.

— ее стоимость, по данным Forbes, оценивается в $74 миллиарда. Бренд Google стоит дешевле на $10 млрд — согласно подсчетам Brand Finance, он оценивается в $191,2 миллиарда.



— согласно подсчетам Brand Finance, он оценивается в $191,2 миллиарда. В 20 раз больше суммарного дохода десяти российских миллиардеров в 2020 году — он составил лишь $10,7 миллиарда.

суммарного дохода десяти российских миллиардеров в 2020 году — он составил лишь $10,7 миллиарда. На $40 млрд больше суммы, на которую богатые люди в США ежегодно уклоняются от налогов — $163 миллиарда.

Дарья Пинегина