Состояние Илона Маска превысило $200 млрд — это много или мало?
Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Его состояние достигло $200 млрд, следует из рейтинга журнала Forbes, который обновляется в режиме реального времени. На 16.00 мск оно составляло $203,4 миллиарда.
Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние перешагнуло такую отметку. До него этот рубеж покорялся главе крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу и генеральному директору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно. Сейчас они занимают второе и третье места с состояниями в $197 млрд и $174,9 млрд соответственно.
В топ-5 входят один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $126 миллиардов.
$203,4 млрд — это:
- 14,7 триллиона рублей по курсу ЦБ на сегодня.
- Десятую часть этого состояния Маск терял в мае этого года — это произошло после появления в шоу Saturday Night Live, во время которого он признался, что у него синдром Аспергера (нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии). Кроме того, он посмеялся над своими бизнес-планами и назвал криптовалюту Dogecoin (в основе названия — популярный мем с собакой породы сиба-ину) «шумихой».
- В 178 раз больше чистой прибыли Tesla за второй квартал 2021 года — она впервые превысила миллиард долларов за один квартал и составила $1,14 миллиарда.
- В семь раз больше состояния богатейшего российского бизнесмена — владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Его состояние российский Forbes оценивает в $29,1 миллиарда.
- Почти три компании Маска SpaceX — ее стоимость, по данным Forbes, оценивается в $74 миллиарда.
- Бренд Google стоит дешевле на $10 млрд — согласно подсчетам Brand Finance, он оценивается в $191,2 миллиарда.
- В 20 раз больше суммарного дохода десяти российских миллиардеров в 2020 году — он составил лишь $10,7 миллиарда.
- На $40 млрд больше суммы, на которую богатые люди в США ежегодно уклоняются от налогов — $163 миллиарда.
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