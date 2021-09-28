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В убийстве уроженца Набережных Челнов подозревают 48-летнего казанца

12:45, 28.09.2021
В убийстве уроженца Набережных Челнов подозревают 48-летнего казанца
Фото: realnoevremya.ru

В Казани между домами 42 и 28Б по улице Рихарда Зорге с признаками насильственной смерти обнаружено тело 44-летнего уроженца Набережных Челнов. Правоохранительные органы подозревают в убийстве 48-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РТ, сейчас принимаются меры к его задержанию. Позже следствие обратится в суд для выбора подозреваемому меры пресечения.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник в ходе распития спиртных напитков.

Ранее в Набережных Челнах мужчину заподозрили в убийстве супруги.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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