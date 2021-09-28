Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу испытаний «Спутника V» среди подростков

На третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков поручено выделить 100,6 млн рублей, такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Испытания проведут в этом году среди 3 тысяч добровольцев от 12 до 17 лет, говорится в тексте распоряжения главы Кабмина на официальном портале правовых актов.

Фото: realnoevremya.ru

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве в июле. Первая и вторая фазы исследования проходили на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

Маргарита Головатенко