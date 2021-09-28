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Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу испытаний «Спутника V» среди подростков

17:17, 28.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу испытаний «Спутника V» среди подростков
Фото: realnoevremya.ru

На третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков поручено выделить 100,6 млн рублей, такое распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Испытания проведут в этом году среди 3 тысяч добровольцев от 12 до 17 лет, говорится в тексте распоряжения главы Кабмина на официальном портале правовых актов.

Фото: realnoevremya.ru

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве в июле. Первая и вторая фазы исследования проходили на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

Маргарита Головатенко
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