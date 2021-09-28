Путин поручил сократить в российских школах число контрольных

Президент России Владимир Путин поручил сократить в школах число контрольных работ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

До 1 сентября 2022 года Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки вместе с с Министерством просвещения и органами исполнительной власти поручено проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов. Доклад должны представить до 1 июля 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Также президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить лишь государственные информационные системы в сфере дистанционного школьного образования в России с 2023 года. В законодательство внесут изменения, согласно которым с 1 января 2023 года при электронном обучении основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования будут использоваться исключительно государственные информационные ресурсы.

Ольга Шагиева