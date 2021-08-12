Итоги дня: крушение Ми-8 на Камчатке, арест известного в Татарстане адвоката за взятку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 12 августа.
- Утром на Камчатке вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике. Восемь человек, в том числе два члена экипажа и журналист Николай Корженевский, спаслись. Еще восемь граждан, включая ребенка и командира судна, числятся пропавшими без вести. Следком рассматривает три основные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность вертолета. По факту происшествия возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
- Советский райсуд Казани отправил известного адвоката Марселя Бадрутдинова под домашний арест до 9 октября. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве на 2 млн рублей. По версии следствия, в марте 2016 года он получил эту сумму от матери арестованного по делу о страховых мошенничествах Булата Шакирова для последующей передачи сотрудникам судебной системы за отмену меры пресечения. По факту ее не было, и в последующем дело о страховых мошенничествах клиента Бадрутдинова дошло до суда и обвинительного приговора.
- Гендиректора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александра Куранова задержали в Москве по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что он мог передать иностранному гражданину сведения о научных разработках, содержащие гостайну. Куранов участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», в ходе которой проводились встречи с представителями других государств, в том числе США и Китая.
- В Набережных Челнах родители призвали провести проверку в детском саду №66, из которого массово уволились воспитатели, — они обеспокоены тем, что на 12 групп приходится лишь три воспитателя, которые работают по три смены и «разрываются между группами». Власти автограда подтвердили, что в учреждении действительно есть открытые вакансии. Известно, что двое воспитателей должны приступить к работе осенью. «В любом случае этот вопрос находится на контроле Управления образования», — добавили в администрации Челнов.
- В Госдуму внесли законопроект, предлагающий засчитывать срочную службу в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Авторы законопроекта, группа депутатов от фракции «Единой России» и сенаторов-единороссов, считают, что «в силу высокой значимости для государства и общества» это период «должен оцениваться не ниже обычной работы». В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 12-летнего мальчика в реке Свияге в Буинском районе. Он утонул днем 11 августа. Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре. Спасатели обнаружили тело мальчика на расстоянии 500 метров от места купания вниз по течению реки в 2 метрах от берега с правой стороны на глубине 0,5 метра. Проверку по факту гибели ребенка взяла на контроль прокуратура.
- «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (0:2) в матче 4-го тура на Мемориале имени Ромазана в Магнитогорске. Нижнекамцы открыли счет в первом периоде, убежав в контратаку, заброшенной шайбой отметился Марат Хайруллин. Следующий гол случился за 2 минуты до сирены: «Нефтехимик» во второй раз поразил ворота противника и довел игру до победы.
- Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году просверлил человек, который не был знаком с его устройством. «Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — рассказал ТАСС высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
- В Татарстане в ближайшие выходные ожидается очень теплая погода, в восточных районах республики — до +32 градусов. Однако синоптики прогнозируют и дожди, и грозы. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели местами возможен небольшой дождь, температурный фон немного повысится. В пятницу, 13 августа, с 8 утра до 18 часов, в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с.
- ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки в 2021 году, несмотря на улучшение основных макропрогнозов. В целом в этом году он должен восстановиться до 96,6 млн б/с. По прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть превысит отметку 100 млн б/с во втором полугодии следующего года.
- Управление ФАС по РТ раскрыло картельный сговор между московскими компаниями на поставку пожарных машин в рамках национального проекта. Стоимость контракта составила 669 млн рублей. Заказчиком выступал Минлесхоз, участниками сговора — «НПП ПожАвтоТех» и компания из Алтая. Это наиболее крупное раскрытое ведомством нарушение.
- Международная федерация плавания (FINA) из-за ситуации с коронавирусом отменила четыре этапа Мировой серии по прыжкам в воду, которые должны были пройти в 2021 году. Один из их должен состояться в Казани 1—3 октября. Другие планировалось провести в Монреале (8—10 октября), в Ухане (29—31 октября) и Чжухае (5—7 ноября).
- Несколько групп в детских садах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске закрыли на карантин в связи со вспышкой заболеваемости детей мононуклеозом. Из-за этого обычно не принимают таких серьезных мер, но в этот раз решили перестраховаться, так как коронавирус по ряду признаков имеет весьма схожую симптоматику.
- Двум сотрудникам изолятора в подмосковной Истре, откуда в ночь на 6 августа сбежали пятеро заключенных, в том числе и Александр Мавриди, предъявили обвинение в превышении полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Сообщается, что один из них выключил видеонаблюдение. После этого они ушли спать, не закрыв двери камер для передачи продуктов. Это позволило заключенным сбежать. Тем временем третий сбежавший сдался полиции.
- В Московском районе Казани появится новая церковь — приход в честь иконы Божией Матери «Всецарица» Казанской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) получил под религиозное использование земельный участок площадью 2 775 «квадратов» по улице Рахимова. Как сообщил «Реальному времени» протоиерей Геннадий Колесников, решение о строительстве принято еще в прошлом году — при жизни и служении митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Начало работ запланировано уже этой осенью — ориентировочно в октябре.
- Уголовное дело по факту разлива нефти в районе порта Новороссийска, возбужденное по ч. 1 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»), переквалифицировано на более тяжкий состав. Теперь расследование ведется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, то есть загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.
- Российский легкоатлет из Мордовии Андрей Григоров отстранен от соревнований сроком на пять лет, до 14 июня 2026 года, за нарушение антидопинговых правил. В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что в пробе бегуна обнаружены следы запрещенных веществ, в том числе препараты эритропоэтин и фенотерол.
- В Татарстане ребенок выстрелил себе в лицо из пневматического оружия. По предварительным данным, он с родителями приехал в гости к дяде. Тот разрешил ему поиграть с пневматическим пистолетом, думая, что он не заряжен. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
- Аргентинский футболист Лионель Месси, покинувший «Барселону» после 20 лет нахождения в испанском клубе, провел первую тренировку в составе своей новой команды «ПСЖ». Свой дебютный матч за парижан спортсмен может провести уже в субботу, 14 августа, против «Страсбура».
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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