УФАС по РТ раскрыло картельный сговор московских компаний на поставку пожарных машин по нацпроекту

УФАС по РТ раскрыло картельный сговор между московскими компаниями на поставку пожарных машин в рамках национального проекта. Стоимость контракта составила 669 млн рублей. Участники получили штраф в 3,5 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя антимонопольного органа Алмаз Яфизов.

Заказчиком поставки пожарных машин выступал Минлесхоз, уточнили в УФАС по РТ. Это наиболее крупное раскрытое ведомством нарушение.



Один из участников пожарного сговора «НПП ПожАвтоТех», добавил Яфизов. Вторая компания из Алтая.

Напомним, в 2015—2018 годах в Татарстане обнаружено 30 картельных сговоров, в 2019-м — сразу 19 дел. В 2020 году отмечено было снижение — всего семь выявленных сговоров, еще пять — на рассмотрении, но связано это с особенностями года, вызванными пандемией.

Фото: realnoevremya.ru

В качестве главных примеров антиконкурентных соглашений УФАС по РТ привело строительные работы в Государственном музее изобразительных искусств, заказчиком которых выступило ГИСУ РТ, которое неправомерно изменило условия выполнения работ на сумму 300 млн рублей, не предусмотрев условий о предоплате. Подробнее — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева