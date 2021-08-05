Лионель Месси покинул футбольный клуб «Барселона»

Футболист Лионель Месси покинул «Барселону». Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

В заявлении говорится, что клуб и спортсмен не смогли подписать новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий (регламент Испанской лиги), хотя обе стороны хотели этого.

«Барселона» поблагодарила Месси за вклад в развитие футбольного клуба и пожелала спортсмену всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

В августе прошлого года в интернете распространилась фотография письма, где Месси просит руководство «Барселоны» расторгнуть его контракт. Несколько СМИ чуть позже сообщили о возможном фейковом происхождении данной фотографии.

В руководстве «Барселоны» ответили на обращение Месси, заявив, что пункт контракта, на который ссылается футболист, действовал лишь до 30 мая, и клуб намерен продать его. Соглашение игрока с «Барселоной» было рассчитано до конца сезона 2020/21.



Татьяна Демина