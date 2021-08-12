В Татарстане в выходные ожидается жаркая погода и дождь

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в выходные ожидается очень теплая погода, в восточных районах республики до +32 градусов. Однако синоптики прогнозируют дожди и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В пятницу, 13 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность, вероятность осадков небольшая. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха в районе +11..+16 градусов, на западе до +21°С. Днем ожидается до +30..+35 градусов.

В субботу, 14 августа, через Татарстана пройдет холодный атмосферный фронт с волнами — ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью местами, утром и днем в большинстве районов республики пройдет дождь, в отдельных из них возможна гроза. Ночью ожидается +15..+20 градусов. Днем на западе воздух прогреется до +21..+26 градусов, в крайних восточных районах до +32 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 15 августа, осадки в Татарстане прекратятся. Ночью температура воздуха опустится до +10..+15 градусов. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне +22..+27 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели из-за близости атмосферного фронта в Татарстане местами возможен небольшой дождь. Температурный фон немного повысится.

О том, что в субботу в Татарстан придет холодный атмосферный фронт, синоптики предупреждали в начале этой недели.



Татьяна Демина