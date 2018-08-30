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Глава Роскосмоса сообщил об утечке воздуха на МКС

15:29, 30.08.2018
Глава Роскосмоса сообщил об утечке воздуха на МКС
Фото: pixabay.com

Сегодня на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Ночью и утром была нештатная ситуация на МКС — падение давления, утечка воздуха на станции. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка… Американский экипаж собрался в российском сегменте, дальше поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему», — приводит его слова ТАСС.

По словам Рогозина, утечка произошла из-за миктротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09», который отправился на МКС в июне этого года.

Отмечается, что жизнь и здоровье экипажа МКС находятся вне опасности.

Ранее СМИ сообщили, что Россия достроит свой сегмент МКС к 2022 году.

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