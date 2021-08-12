В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели ребенка в реке Свияге в Буинском районе

В Татарстане возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), после гибели мальчика в реке Свияге в Буинском районе. Он утонул накануне днем.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, погибшего ребенка обнаружили на расстоянии 500 метров от места купания вниз по течению реки Свияги в 2 метрах от берега с правой стороны на глубине 0,5 метра.

Сообщение о пропаже мальчика поступило 11 августа в 22.44 от жительницы поселка ж/д станции Бурундуки Дрожжановского района РТ. С ее слов, она только к вечеру узнала, что ее 12-летний сын после полудня ушел с товарищами купаться на Свиягу, где на глазах у них скрылся под водой и пропал из виду. Ребята никому ничего не сказали.

Сегодня утром сообщалось, что прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти 12-летнего ребенка. Надзорное ведомство намерено проверить законность и обоснованность процессуального решения, которое будет принято по итогам проверочных мероприятий.



Татьяна Демина