«Это какая-то месть»: в Казани арестовали адвоката Марселя Бадрутдинова

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

До 9 октября под домашний арест отправил Советский райсуд Казани адвоката Марселя Бадрутдинова. Его обвиняют в посредничестве взяточничеству на сумму 2 млн рублей. На заседании суда обвиняемый заявил: «Я этого не делал, однозначно. Это какая-то месть».



По версии следствия, в марте 2016 года адвокат получил от матери арестованного по делу о страховых мошенничествах Булата Шакирова 2 млн рублей для последующей передачи сотрудникам судебной системы — за отмену меры пресечения Шакирову в виде ареста. По факту никакой отмены не было. И в последующем дело о страховых мошенничествах клиента дошло до суда и обвинительного приговора.

Из оглашенных в суде материалов дела выяснилось — показания против задержанного защитника дают сам Шакиров и другой фигурант того же дела.

Следователь 2-го отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина просила взять обвиняемого под стражу. Помощник прокурора района Мария Смирнова ходатайство поддержала. Защита возражала.

Адвокат Бадрутдинова Камиль Монасыпов сообщил — приобщенная к делу аудиозапись обрывочна, первоисточник не представлен и на ней ныне покойная мать Шакирова рассказывает Бадрутдинову, как ее обманули на 2 млн рублей. По данным защиты, ни данная запись, ни стенограмма не имеют отношения к делу Бадрутдинова. Чтобы убедить суд в ее обрывочности, Монасыпов просил о прослушивании записи в суде. Ходатайство было отклонено.

Сам Бадрутдинов сообщил суду, что в преступлении его обвиняют два родственника, которые сами привлекались за мошенничество: «Я не могу понять их логику. В 2016-м я один месяц с ними проработал, потом договор со мной был расторгнут. И если я их тогда обманул — зачем они через семь месяцев снова обратились и заключили договор на защиту Шакирова?»

Со слов обвиняемого, приобщенная к делу фонограмма не полностью отражает разговор с ныне покойной матерью Шакирова. «Она изначально говорит: «У меня попросили 2 миллиона, но и речи нет — что я попросил», — сообщил он суду. А еще сообщил, что 9 июня текущего года сам Шакиров пришел к нему с требованием о возврате денежных средств — причем просил 1,5 млн.

«10 июня я по этому факту заявление в полицию написал. Дело в том, что у нас в ходе защиты сложились неприязненные отношения. Они думали, что полученную информацию я передаю сотрудникам правоохранительных органов. Хотя ничего такого не было. Это какая-то месть, я так понимаю», — рассказал задержанный адвокат.

Пока судья Эрик Хабибуллин находился в совещательной комнате, 48-часовой срок задержания Бадрутдинова истек и его выпустили из стеклянного «аквариума».