Последний храм Феофана: в Московском районе Казани появится новая церковь

О строительстве решили еще при жизни митрополита Феофана

Казанский приход в честь иконы Божией Матери «Всецарица» Казанской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) получил в религиозное использование земельный участок площадью 2775 «квадратов». На нем, как удалось выяснить «Реальному времени», появится новый храм, к строительству которого планируется приступить в ближайшее время.

Постановление о предоставлении земельного участка местному приходу в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в исполкоме Казани подписали 30 июля. Документ опубликовали лишь сегодня в сборнике документов мэрии.

Как сообщил «Реальному времени» протоиерей Геннадий Колесников, решение о строительстве новой священной обители принято еще в прошлом году — при жизни и служении митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который умер 20 ноября 2020-ого.

— Потом, как бы, этот вопрос немножко встал в связи с кончиной. И сейчас этот вопрос опять поднялся, — рассказал он.



Участок площадью в 2275 кв. метров под строительство нового храма, расположен в Московском районе Казани по улице Рахимова в зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж4). Колесников обратил внимание, что в этой местности сейчас нет храмов для православных и от верующих неоднократно поступали звонки с просьбой решить этот вопрос.

Источник: rosreestr.ru

Начало работ по строительству нового православного храма Казанской епархии Московского патриархата, как сообщил Колесников, запланировано уже этой осенью — ориентировочно в октябре. Сейчас на участке под будущий храм, если верить онлайн-картам, пустырь и заросли, рядом расположены два здания. Появится новая священная обитель для православных вблизи въезда на улицу Рахимова со стороны ул. Васильченко.

Казань православная

Сейчас в промышленной зоне Московского района Казани, в поселке Левченко, на той же улице Рахимова, где планируется возвести новый центр притяжения православных, действует храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Построили его в еще 2009 году на средства прихожан и местных жителей. Процесс длился рекордно короткий срок — всего три месяца.

Фото: tatmitropolia.ru

Безусловно, главным событием для православных верующих Казани, да и в целом всей России стало недавнее открытие в татарстанской столице одного из ее главных духовных центров — собора Казанской иконы Божией Матери, восстановленного после утраты в лихолетье 30-х годов XX века. Посетить эпохальное событие 21 июля приехали верующих со всей России и сам патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которые освятил собор. Патриарх передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы. По традиции в тот же день верующие провели крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора кремля в Казанско-Богородицкий монастырь.

После знаменательного для всего православия события он обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой восстановить в еще одну священную обитель. «Думаю, на фоне тех достижений, которые уже имели место, нам следует позаботиться о восстановлении комплекса Казанского Богородицкого монастыря в городе Казани», — заявил патриарх, отметив. что был бы благодарен за это от лица всей РПЦ.



Фото: tatmitropolia.ru

Стоит отметить, что в 2019 году митрополит Феофан заявил о твердом намерении восстановить только храма Николы Тульского и храма архисвятителя Николая — это единый комплекс. По данным сайта Татарстанской митрополии, на сегодняшний день, это единственная не действующая в Казани церковь 1816 года постройки.

Всего в городе, по сведениям этого же источника, насчитывается 17 открытых для прихожан храмов. Самым молодым из них является Храм Илии Пророка в казанском поселке Борисково — 2019 года постройки. Православный приход зарегистрировали там еще 11 лет назад, а затем по многочисленным просьбам местных жителей архиепископ Анастасий благословил начать строительство храма. Первый молебен на месте работ отслужили в 2011-м, а первую литургию совершили на Пасху 2019 года.

Татьяна Демина