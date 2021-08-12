В Татарстане ребенок выстрелил себе в лицо из пневматического оружия

Прокуратура организовала проверку по факту ранения ребенка из пневматического оружия в Заинске. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, ребенок с родителями приехал в гости к дяде. Тот разрешил ему поиграть с пневматическим пистолетом, думая, что он не заряжен. Мальчик выстрелил себе в лицо, попав в глаз.

Фото: прокуратура РТ

Правовую оценку действиям владельца оружия дадут правоохранительные органы.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение, надзорное ведомство оценит его законность и обоснованность», — сообщил Галиев.

Ранее прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти 12-летнего ребенка в Буинском районе.

Ольга Плешкова