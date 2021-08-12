В Татарстане ребенок выстрелил себе в лицо из пневматического оружия
Прокуратура организовала проверку по факту ранения ребенка из пневматического оружия в Заинске. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По предварительным данным, ребенок с родителями приехал в гости к дяде. Тот разрешил ему поиграть с пневматическим пистолетом, думая, что он не заряжен. Мальчик выстрелил себе в лицо, попав в глаз.
Правовую оценку действиям владельца оружия дадут правоохранительные органы.
«По итогам проверки будет принято процессуальное решение, надзорное ведомство оценит его законность и обоснованность», — сообщил Галиев.
Ранее прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти 12-летнего ребенка в Буинском районе.
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