Третий сбежавший из изолятора в Истре сдался полиции

Третий сбежавший заключенный из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре сдался полиции, об этом сообщила представитель ведомства старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.



Сейчас заключенного доставили в следственный отдел. Его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области, сообщает РБК.

Имя задержанного пока не называли, однако источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что это не Александр Мавриди, которого обвинили в убийстве бизнесмена-«мясного короля» Владимира Маругова. Розыск остальных беглецов продолжается.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Вчера стало известно, что полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре. Выяснилось, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Двух сотрудников изолятора в Истре обвинили в превышении полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

В ИВС МВД по Истре совершили побег пять человек в ночь на 6 августа. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом. МВД обратилось за помощью в поиске сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александра Мавриди, обвиняемого в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи. Ведомство предусмотрело вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС в Истре.

Маргарита Головатенко