Администрация Челнов взяла на контроль вопрос с массовым увольнением воспитателей в одном из детсадов

В записях одного из челнинских сообществ в соцсети «ВКонтакте» родители призвали провести проверку в детском саду №66, из которого массово уволились воспитатели. В комментариях на это ответила Администрация Набережных города.



С официального аккаунта сообщили, что провели анализ изложенных в обращении фактов. В ДОУ №66 действительно есть открытые вакансии. Известно, что двое воспитателей должны приступить к работе осенью. «В любом случае, этот вопрос находится на контроле управления образования. Выясним, отпишемся», — сказано в сообщении.

Родители обеспокоены тем, что на 12 групп в детсаду приходится лишь три воспитателя, которые работают по три смены и «разрываются между группами». Исполнять обязанности воспитателей приходится и преподавателям. Отмечается, что в саду нет медицинского работника, физкультурника и методиста.

Фото: pixabay.com

В феврале прокуратура проводила проверку по факту жалобы жительницы Казани, которая пожаловалась на сотрудников частного детского сада.

Маргарита Головатенко