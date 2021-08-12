Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявили обвинение о превышении полномочий

Двух сотрудников изолятора в подмосковной Истре, откуда недавно сбежали пятеро заключенных, обвинили в превышении полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщает RT со ссылкой на региональное управление СК России.

Сообщается, что один из сотрудников выключил видеонаблюдение. После этого они ушли спать, не закрыв двери камер для передачи продуктов. Это позволило заключенным сбежать.

Вчера стало известно, что полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре. Выяснилось, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ИВС МВД по Истре совершили побег пять человек в ночь на 6 августа. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом. МВД обратилось за помощью в поиске сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александра Мавриди, обвиняемого в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи. Ведомство предусмотрело вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда произошел побег.

Маргарита Головатенко